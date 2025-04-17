Волонтеры Богородского округа передали письма из ЛНР ногинским школьникам

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Руководитель волонтерской роты Дмитрий Качарава и участница волонтерской роты «Боевого братства» Богородского округа Майя Бовтало встретились с учениками Центра образования № 4. Они передали письма школьников из Луганской Народной Республики.

Сотрудничество между Центром образования № 4 Богородского городского округа и Золотовской средней школой № 4 имени Романа Салькова Луганской Народной Республики развивается благодаря руководству двух учебных заведений и волонтерам округа. В начале марта этого года состоялся телемост между учащимися двух школ. Тогда волонтер Дмитрий Качарава был в гостях у ребят из Луганской школы. Он и до этого момента часто приезжал в  Луганскую школу, навещал и поддерживал ребят, которые вынуждены учиться под периодическими обстрелами.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Волонтеры привезли письма учеников Золотовской средней школой, в которых ребята рассказали о себе. В свою очередь, ногинские школьники готовят ответные послания. Учащиеся этого Центра образования активно помогают со сбором гуманитарной помощи. Такая форма общения позволит им наглядно видеть, кому они помогают, а также оказать эмоциональную поддержку новым друзьям.

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