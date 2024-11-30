Волонтеры в Балашихе помогли приюту для бездомных животных

В преддверии Дня домашних животных активисты Балашихи провели акцию помощи зооприютам, передав необходимые вещи для животных. Мероприятие состоялось в котодоме «Мурлыка», где партийцы и молодогвардейцы вручили игрушки, корм и другие принадлежности для питомцев.

Каждый год «Единая Россия» организует акцию «Лучший друг», чтобы привлечь внимание к благополучию домашних животных. В этом году партийцы, действуя в рамках проекта «Защита животных — это не сложно», собрали помощь через «Коробки помощи животным» в зоомагазинах «Бетховен» и «Рика».

«Мы проводим большую работу в рамках партпроекта, привлекаем жителей к экскурсиям в зооприюты. Помогая кошкам и собакам, экскурсанты учатся доброте и состраданию», — отметила координатор проекта Ирина Митюрина.

После визита в зооприют активисты поделились своими впечатлениями, отметив, что даже ласковые и породистые коты часто становятся жертвами безответственности. Это подчеркивает необходимость продолжения информационной работы, направленной на решение проблемы бездомных животных. Каждый новый дом для питомца — это маленькая, но важная победа.

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