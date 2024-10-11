Волонтеры Балашихи отправили окопные свечи в зону СВО

Молодогвардейцы провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей, откликаясь на просьбу жителей Балашихи помочь военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции. Акция состоялась в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» и стала частью партийного проекта «Доброе дело».

В рамках мероприятия участники научились изготавливать окопные свечи, которые будут отправлены в зону СВО вместе с гуманитарным грузом.

«Изготовление окопных свечей — это малая толика в большом общем деле. Эти свечи могут стать настоящим спасением для бойцов, обеспечивая им тепло и возможность приготовить горячую пищу в суровых полевых условиях», — отметил руководитель «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Окопная свеча представляет собой универсальное самодельное устройство, обеспечивающее тепло на 5-8 часов и позволяющее разогревать еду в металлической таре. Изготовление таких свечей требует минимальных материалов, таких как железная банка и пищевой парафин, что делает их доступными для массового производства.

Проект «Доброе дело» стал ярким примером гражданского участия и сплоченности. С каждым днем количество желающих помочь растет, что подчеркивает важность объединения усилий для решения актуальных задач.

В будущем молодогвардейцы планируют продолжать свою деятельность по поддержке военнослужащих, а также расширять круг участников и волонтеров, желающих внести свой вклад в помощь тем, кто находится на передовой.

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