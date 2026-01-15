Волонтеры-альпинисты поздравили со старым Новым годом детей в Балашихе

В Московском областном онкодиспансере в Балашихе прошло теплое праздничное представление для маленьких пациентов. Альпинисты‑волонтеры, переодетые в героев народных сказок — Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей — устроили шоу у окон палат, чтобы порадовать детей, проходящих длительное лечение.

Организаторы и участники акции приложили много сил и творчества: в мероприятии приняли участие группа помощи «ДобротворецЪ», команда «Плюшевый десант», сотрудники фонда «Подари жизнь», а также гримеры, превращавшие волонтеров в сказочных персонажей. Безопасность представления обеспечивали спасатели ОПСО «СпасРезерв».

Эта акция — часть многолетней инициативы волонтеров‑альпинистов, которые регулярно навещают юных пациентов онкодиспансера. Такие встречи помогают детям отвлечься от больничной рутины, поднять настроение и почувствовать поддержку со стороны общества. Для многих маленьких пациентов эти минуты радости становятся важным эмоциональным ресурсом в борьбе с болезнью.

Сотрудники онкодиспансера выразили благодарность всем, кто участвовал в организации и проведении мероприятия, отметив важность подобных акций для моральной поддержки детей и их семей.