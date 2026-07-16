Волонтерская смена началась в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове
В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» стартовала волонтерская смена, организованная в рамках программы «Школа Фонда Потанина». Проект направлен на сохранение природного и культурного наследия через интеграцию образовательных и практических задач.
В работе музея примут участие 11 волонтеров, включая магистрантов и преподавателей высших учебных заведений. География участников охватывает ряд регионов России: Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Киров, Волгоград и Томск.
Программа смены включает мероприятия по благоустройству музейной территории, а также работы в саду и огороде «Юг Франции».
В рамках ознакомительного этапа главный хранитель музея Ксения Чайковская провела для участников экскурсию по усадьбе. Волонтеры посетили Главный дом писателя, флигель, где была написана пьеса «Чайка», и прилегающие территории музея.