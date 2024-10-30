Волонтеров в Лобне поздравили с профессиональным праздником

Глава городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с волонтерами, чтобы поздравить их с профессиональным праздником. В мероприятии приняли участие 50 постоянных участников волонтерской организации, которые оказывают помощь ветеранам, пожилым жителям округа, медикам, детям, бойцам СВО и их семьям.

В ходе встречи Анна Владимировна вручила награды самым деятельным волонтерам. За активное участие в добровольческой деятельности, включая сбор гуманитарной помощи, изготовление маскировочных сетей и окопных свечей, были отмечены Лейла Абдуллаева, Максим Гужновский и Ева Слободчук.

Особую награду получила Елизавета Перлова, которая участвует во всех городских акциях и мероприятиях — патриотических, спортивных, образовательных и социальных.

«Спасибо, что каждый день делаете мир чуточку лучше», — поблагодарила волонтеров Анна Кротова, подчеркнув важность их вклада в жизнь общества и поддержку нуждающихся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».