Волонтеров Подмосковья пригласили стать частью команды фестиваля «Таврида.Арт»

Организация «Таврида.Арт» объявила о продлении регистрации в волонтерский корпус одноименного фестиваля. Он пройдет с 7 по 9 августа на территории арт-кластера в Судаке.

Подать заявку на участие добровольцы смогут до 28 мая включительно.

Арт-кластер «Таврида» с 2015 года развивает масштабную платформу для молодых представителей культуры, искусства и креативных индустрий. В структуру проекта входят образовательные программы, академия творческих индустрий «Меганом», сеть арт-резиденций, летние школы и фестивальные проекты. Все инициативы реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Фестиваль «Таврида.Арт» проводят с 2019 года. Это одна из крупнейших площадок страны для молодых деятелей искусства и творческих индустрий. В этом году организаторы ожидают около пяти тысяч участников в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в сферах культуры, медиа и креативной экономики. Кроме того, событие посетят более 60 тысяч зрителей из регионов России и 21 страны мира.

Для организации мероприятия сформируют крупный волонтерский корпус. К участию приглашают студентов профильных специальностей, представителей молодежных организаций, организаторов форумов и фестивалей, а также молодых специалистов, которые хотят развиваться в событийной индустрии. Волонтеры, в частности из Подмсоковья, смогут работать как в составе команд, так и в качестве лидеров.

Они получат практический опыт работы на крупном федеральном событии, часы добровольческой деятельности на платформе добро.РФ, профильное обучение, брендированную экипировку, проживание и питание на время фестиваля. После завершения проекта им выдадут официальные сертификаты.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Таврида.Арт», заполнить анкету по выбранному направлению, прикрепить видеовизитку и при необходимости портфолио, а затем пройти онлайн-собеседование. Результаты отбора будут доступны в личном кабинете участников.