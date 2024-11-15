Волонтеров Подмосковья пригласили на экоакции по сбору вторсырья

Акция по сбору вторсырья пройдет в Подмосковье 17 ноября. Экологические мероприятия состоятся в Домодедове, Химках и Пушкино. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках акции жители смогут сдать ненужные вещи, а волонтеры — помочь в организации. Добровольцам предстоит сортировать отходы и загружать вторсырье для отправки на переработку. Участникам, впервые принимающим участие, проведут инструктаж по сортировке.

Пункты сбора вторсырья будут находиться по адресам: Домодедово, улица Тихая, 27 с 11:00 до 13:00, Химки, улица Германа Титова, 14/1 с 12:00 до 13:00, Пушкино, парковка ТЦ «Акварель» с 12:30 до 14:00.