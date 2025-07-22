Волонтеров Подмосковья пригласили на акцию по очистке водоемов от мусора

Жителей Подмосковья пригласили на экологический конкурс «Общий сбор». Волонтеры и активисты расчистят берега водоемов от мусора и привлекут внимание к вопросам сохранения окружающей среды.

Конкурс проведут в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В нем будут участвовать волонтеры, которые расчищают от мусора берега водоемов. Мероприятие направлено на повышение узнаваемости и популяризации всероссийской акции. Ее слоган — «Помогай природе — получай подарки!».

«Подмосковные волонтеры традиционно становятся одними из самых активных участников подобных мероприятий. Хочу еще раз поблагодарить их за неравнодушное отношение и огромную помощь в деле сохранения экологического благополучия наших водоемов», — сказал министр экологии Подмосковья Виталий Мосин.

Конкурс пройдет с 15 июля по 17 сентября. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке.

Всего за годы проведения конкурса в нем поучаствовали более 11 миллионов человек. Они расчистили берега 11 тысяч водоемов.