Волонтеров наградили в Серебряных Прудах

В округе состоялась церемония награждения самых активных волонтеров. Глава муниципального округа Олег Павлихин лично выразил признательность добровольцам за их вклад в общественную жизнь.

Олег Павлихин обратился поблагодарил присутствующих за труд, самоотверженность и преданность своему делу. В знак признания заслуг, волонтерам были вручены благодарственные письма. Особый акцент был сделан на развитии волонтерского движения на территории округа, а также на пятилетии регионального движения «Волонтеры Подмосковья», одним из активных участников которого являются добровольцы округа.

«Каждый день вы, дорогие добровольцы, доказываете, что общество способно самостоятельно решать самые важные задачи, проявляя лучшие человеческие качества. Вы помогаете в различных направлениях — это и забота о пожилых жителях, нуждающихся в поддержке и внимании, благоустройство парков и скверов, помощь животным, поиск пропавших людей, организация масштабных мероприятий, способствующих культурному и общественному развитию, и, конечно же, готовность прийти на помощь в самые сложные и критические моменты», — сообщил Олег Павлихин.