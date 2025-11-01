Сегодня 13:29 Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Подольске 0 0 0 Фото: Первый замглавы Владимир Кравцов наградил волонтеров / Пресс-служба администрации г.о. Подольск Подмосковье

Первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов в День добровольца Московской области вручил муниципальные награды семи волонтерам. Также были отмечены еще 15 активистов молодежных общественных организаций.

Благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства информации и молодежной политики Московской области получили еще шесть неравнодушных жителей Подольска. Представителям волонтерских объединений вручили благодарности комитета по делам молодежи администрации округа за активное участие в добровольческой деятельности, а также памятные подарки. Среди награжденных были представители православной молодежной организации «Ихтис», «Молодой гвардии», «Подольского союза молодежи», «Российского союза молодежи», Подольского местного отделения ВСКС, а также местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Владислав Соседов был одним из первых, кто очищал берег Анапы от последствий разлива мазута. Вместе с другими ребятами он практически без перерыва помогал спасать природу и экологии. Несмотря на травму, полученную во время игры в футбол, юноша смог прийти на награждение. «Для меня быть волонтером — значит отдавать себя полностью, безвозмездно, даже несмотря на все трудности», — поделился Владислав.

За пять лет региональное движение «Волонтеры Подмосковья» объединило более 5 тысяч жителей Подольска. Активисты собрали более 1000 тонн гуманитарной помощи и оказали помощь более 5 тысячам человек. Добровольцы участвовали в социальных и экологических проектах, культурных и спортивных мероприятиях. Ребята рассказывают жителям о важных переменах в округе и просят отдать голоса за улучшение любимых площадей и скверов, парков и других общественных пространств и сделать более комфортной городскую среду.