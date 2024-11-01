Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Можайске

Поздравили волонтеров глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева и начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова. Они вручили благодарственные письма и награды 70 добровольцам.

Сегодня в Можайске в волонтерских организациях трудятся более двух тысяч ребят. С каждым годом их становится только больше.

Активисты помогают участникам СВО и их семьям, собирают гумпомощь, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, пекут сладости к праздникам. Также они участвуют в организации массовых событий в муниципалитете.

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