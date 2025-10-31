Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Богородском округе

В Московской области 29 октября отмечают День добровольца. На торжественной церемонии губернатор Андрей Воробьев вручил областные награды самым активным волонтерским организациям, поблагодарив их за вклад в жизнь региона.

Поздравляя добровольцев, глава региона особо подчеркнул значимость движения «Волонтеры Подмосковья».

«Мы очень дорожим этим движением. В нем уже 60 тысяч человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют других», — сказал Андрей Воробьев.

Среди награжденных — Волонтерский штаб Богородского округа. Богородские волонтеры в этот день получили двойное признание. Во-первых, они стали победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Территория». Эту престижную награду вручают по поручению президента Российской Федерации. Ее получил координатор местного отделения Максим Зотов.

Во-вторых, губернатор Андрей Воробьев вручил Максиму почетную грамоту за активное содействие в организации работы волонтеров в рамках проведения международного фестиваля «Интервидение».

Богородский штаб Регионального движения «Волонтеры Подмосковья» действует с 2020 года и объединяет более 150 человек разных возрастов. Активисты ведут постоянную работу по патриотическому воспитанию и популяризации здорового образа жизни, собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, плетут маскировочные сети и участвуют в гуманитарных миссиях, а также являются незаменимыми помощниками в крупных региональных и федеральных проектах.