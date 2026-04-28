Волонтеров Ленинского округа подготовили к голосованию по благоустройству

В ходе образовательного интенсива 24 апреля добровольцы освоили ключевые навыки для эффективного взаимодействия с жителями. Программа обучения включала техники информирования граждан, правила делового этикета и внешнего вида волонтера. Особое внимание уделили изучению мобильного приложения для сбора голосов.

«Наш волонтерский корпус успешно завершил подготовку. Ребята научились не просто пользоваться цифровыми инструментами, но и вести качественный диалог с людьми, донося до них ценность каждого голоса. Теперь наши добровольцы полностью готовы помочь каждому жителю сделать свой выбор в пользу развития и преображения территорий Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова руководителя местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полины Романовской.

В ближайшее время волонтеры выйдут на улицы и в общественные места, чтобы информировать население о возможности выбора территорий для благоустройства. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта инициатива позволяет жителям напрямую влиять на то, какие парки, скверы и общественные пространства обновят в первую очередь.