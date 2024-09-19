Волонтеров из Воскресенска наградили в Доме правительства Московской области

В Доме правительства Московской области состоялась торжественная встреча волонтеров, принимавших активное участие в организации форума-выставки «Россия» на ВДНХ. В рамках мероприятия начальник управления молодежной политики Илья Бубнов вручил им Благодарственные письма, отметив их значительный вклад в проведение столь масштабного события.

К награждению были представлены тридцать человек из девяти муниципалитетов Московской области. Городской округ Воскресенск был представлен активными студентами Воскресенского колледжа, которые на протяжении нескольких месяцев оказывали помощь гостям форума.

«Очень неожиданная и приятная награда. Мы работали на выставке несколько месяцев, помогали гостям. Было очень ценно стать частью такого масштабного проекта. Как волонтеры мы регулярно принимаем участие в различных мероприятиях, но в таком крупном — впервые. Надеемся, что удастся поработать еще в таких мероприятиях», — поделилась студентка Евгения Тимохина.

Волонтерская деятельность студентов Воскресенского колледжа получила высокую оценку, и они надеются продолжить участие в подобных проектах, внося свой вклад в развитие и поддержку значимых общественных инициатив.

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