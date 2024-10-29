Волонтеров из Воскресенска наградили ко Дню добровольца

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил и наградил местных добровольцев. Всего их в муниципалитете насчитывают свыше 700, более 80 человек — представители движения «Волонтеры Подмосковья».

В городском округе Воскресенск наградили волонтеров в честь Дня добровольца. Поздравить активистов приехал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

Волонтеры помогают пожилым людям и инвалидам, в любое время суток отправляются на поиски пропавших без вести, собирают и передают гуманитарную помощь нуждающимся. Среди них много и экоактивистов.

«Общее число волонтеров в нашем округе превышает 700 человек, свыше 80 из них — члены движения „Волонтеры Подмосковья“. А главные в этом — наша активная молодежь. Ни одно крупное мероприятие как в регионе, так и нашем округе не проходит без участия неравнодушных молодых юношей и девушек», — отметил Алексей Малкин.

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