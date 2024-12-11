Волонтеров из Подольска наградили за помощь участникам СВО

Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Ее приурочили ко Дню прав человека. На мероприятии отметили шесть жителей Подольска, которые в течение года помогали участникам специальной военной операции. Среди них студенты, сотрудники МЧС и полиции, волонтеры, доценты кафедры МГИМО и другие люди, которые принимают активное участие в помощи защитникам.

Делегацию из Подольска представили пять человек. Четверым вручили благодарности Уполномоченного по правам человека Московской области Ирины Фаевской — директору Детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» Алексею Бекетову, пенсионеру Кларе Шишовой, директору автономной некоммерческой организации «Центр моды и дизайна» Наталье Раковой, мастеру «СМУ-51» Довране Чарыевой. Благодарностью также удостоена пенсионерка Валентина Мохначева.

«Я не ожидала, что на вручении мне дадут слово, но была этому очень рада. Родина-мать зовет, и пенсионеры всегда идут рядом. Низкий всем поклон, победа будет за нами», — сказала Клара Шишова.

Вице-президенту нотариальной палаты Подмосковья, нотариусу Ларисе Бурмистровой вручили медаль Уполномоченного по правам человека.

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