Волонтеров из Подмосковья пригласили в экологический лагерь в Анапе

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Волонтеры из Московской области могут стать частью команды волонтерского лагеря «За чистую косу». Поездка в Анапу — это возможность внести реальный вклад в сохранение природы и защитить уникальную экосистему.

Заезд волонтеров планируется в две смены: с 10 по 26 апреля и с 28 апреля по 10 мая.

Для участников организуют трансфер из Москвы на автобусе, проживание и питание. Волонтерам также вручат сертификаты и подарки.

В числе задач:

Среди основных условий для участия — совершеннолетний возраст, готовность к ежедневному труду и возможность пребывания в лагере от семи дней.

Регистрация на смены доступна по ссылке.

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