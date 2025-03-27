Волонтеров из Подмосковья пригласили в экологический лагерь в Анапе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Волонтеры из Московской области могут стать частью команды волонтерского лагеря «За чистую косу». Поездка в Анапу — это возможность внести реальный вклад в сохранение природы и защитить уникальную экосистему.

Заезд волонтеров планируется в две смены: с 10 по 26 апреля и с 28 апреля по 10 мая.

Для участников организуют трансфер из Москвы на автобусе, проживание и питание. Волонтерам также вручат сертификаты и подарки.