Волонтеров из Подмосковья пригласили в экологический лагерь в Анапе

Волонтеры из Московской области могут стать частью команды волонтерского лагеря «За чистую косу». Поездка в Анапу — это возможность внести реальный вклад в сохранение природы и защитить уникальную экосистему.
Заезд волонтеров планируется в две смены: с 10 по 26 апреля и с 28 апреля по 10 мая.
Для участников организуют трансфер из Москвы на автобусе, проживание и питание. Волонтерам также вручат сертификаты и подарки.
В числе задач:
очищение побережья от мусора экощипцами;
ликвидация мазутных загрязнений;
установка природоохранных табличек.
Среди основных условий для участия — совершеннолетний возраст, готовность к ежедневному труду и возможность пребывания в лагере от семи дней.