Волонтеров из Ногинска наградили за работу на форуме «Россия»

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа/Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Волонтеров из Богородского округа поблагодарили за помощь на Международной выставке-форуме «Россия». Самых активных наградили на церемонии в Доме правительства Московской области, вручив памятные подарки и благодарности.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ работали более 150 волонтеров из Богородского округа. На протяжении нескольких месяцев они помогали в организации работы площадок, встречали гостей, фотографировали посетителей и поддерживали атмосферу выставки.

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Выставка проводилась на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля. За это время ее посетило более 18 миллионов человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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