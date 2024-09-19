Волонтеров из Лобни наградили за вклад в проведение выставки «Россия» на ВДНХ

В Правительстве Московской области состоялась церемония награждения волонтеров, которые внесли значительный вклад в проведение форума-выставки «Россия» на ВДНХ. Форум, проходивший с 4 ноября до 8 июля, привлек более 18,5 миллиона посетителей.

Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Программа форума включала культурные, деловые и образовательные мероприятия.

В рамках церемонии награждения были отмечены 30 волонтеров из девяти городских округов. Среди них — представители городского округа Лобня, где 35 волонтеров Подмосковья активно участвовали в организации и проведении выставки. Пять лучших из них были удостоены благодарственных писем от Министра информации и молодежной политики Московской области. Награды получили Чекрыжова София Александровна, Усмонова Сабина Валиджоновна, Емельянова Полина Максимовна, Зинатуллина Арианна Рамильевна и Дегтярев Виталий Павлович.

Волонтеры выполняли разнообразные задачи: информировали участников, помогали в проведении мероприятий и активностей, работали в штабе и группе быстрого реагирования, а также в зоне аккредитации. Медиаволонтеры занимались созданием фото- и видеоматериалов и брали интервью у участников выставки. Их труд и преданность делу стали важной частью успеха форума-выставки «Россия».

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