Волонтеров из Богородского округа наградили ко Дню добровольца

В Серпухове состоялось торжественное мероприятие, организованное «Молодой Гвардией Единой России», посвященное Дню добровольца Московской области. Волонтерский корпус Богородского округа, которому вскоре исполнится пять лет, занимает ведущие позиции в стране согласно рейтингу крупнейшей платформы для волонтеров — Добро.РФ.

В ходе мероприятия 44 добровольца, особо отличившиеся в своих миссиях, были награждены благодарственными письмами. Среди них — представители Богородского округа: Орлов Глеб, Румянцев Владимир и Загородний Тимофей. Эти молодые люди проявили себя как настоящие герои, оказывая поддержку и помощь нуждающимся в сложных условиях.

На мероприятии присутствовали почетные гости и спикеры, среди которых председатель Мособлдумы и секретарь Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Юрьевич Брынцалов, депутат Государственной Думы и заместитель председателя Комитета по молодежной политике Александр Романович Толмачев, а также председатель «Молодая Гвардия Единой России» Антон Вячеславович Демидов.

Для гостей была организована фотовыставка, рассказывающая о работе подмосковных молодогвардейцев в новых регионах РФ. Также работали интерактивные площадки, где участники могли посетить мастерскую «Патриотический 3D принтер», мастерскую по изготовлению нашлемников, мастерскую «Тактические браслеты» и другие. Мероприятие стало не только признанием заслуг добровольцев, но и площадкой для обмена опытом и идеями.

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