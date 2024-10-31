Волонтеров Чехова наградили за успешную работу в течение года

Активистов в сфере добровольчества наградили в Чехове. Им вручили благодарственные письма и подарки.

Грамоты от секретаря Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия», председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова вручили десяткам волонтеров в Чехове. Церемонию провел глава городского округа Михаил Собакин.

В муниципалитете трудятся свыше 120 добровольцев. Они помогают бойцам СВО и жителям приграничных территорий, собирают гуманитарную помощь.

К примеру, за год активисты волонтерского движения «Чеховские кашеварочки» изготовили и доставили в зону спецоперации более 40 тысяч порций сублимированных супов и каш.

«Не хватит слов, чтобы выразить благодарность нашим волонтерским объединениям. Низкий поклон за ваше неравнодушие и готовность прийти на помощь в любую секунду», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Отметим, что всего в Московской области проживает более 50 тысяч добровольцев.

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