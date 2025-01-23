Волонтеров Богородского округа наградили в Доме правительства Подмосковья

Богородских волонтеров вместе с другими ребятами из Московской области наградили памятной медалью за вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодежи. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области.

Юлия Зенкина и Мария Логинова сопровождали иностранные делегации на Всемирном фестивале молодежи 2024 в Сочи. Всю фестивальную неделю они помогали гостям из Индонезии и Абхазии с решением бытовых и организационных вопросов, а еще обучались и путешествовали.

Фестиваль стал самым масштабным молодежным событием международного уровня, который собрал активных, неравнодушных молодых людей со всего мира.

Напомним, гостями Всемирного фестиваля молодежи стали около 90 тысяч человек. Иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет приехали из 188 стран. Сам формат работы фестиваля был выстроен так, чтобы у каждого участника была возможность озвучить свое мнение и услышать позиции таких же молодых людей из других регионов и стран