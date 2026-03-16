Волонтеров акции «Десант жизни» наградили в Подмосковье

Участников патриотической акции студотрядов «Десант жизни» наградили в Подмосковье. В ней принимали участие более 200 студентов из 40 образовательных учрежений. Они собирали гуманитарную помощь, плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и писали письма бойцам.

Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Подмосковья.

Акция проходила с 1 по 28 февраля на базе образовательных учреждений региона. В общей сложности ребята собрали более двух тонн полезного груза. Это продукты, средства личной гигиены, лекарства и одежда. Все собранные вещи передадут бойцам и жителям.

«Когда студенты и преподаватели объединяются ради помощи нашим бойцам, это показывает силу и зрелость молодого поколения», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Проект «Доброе дело» реализуют в Подмосковье с 2022 года. Его участники помогают участникам СВО, а также жителям Донбасса и приграничных территорий.

«Для меня участие в акции — это возможность сделать реальное доброе дело. Когда мы плели сети или фасовали посылки, осознавали, что каждая вещь нужна там, на передовой. Приятно, что наш труд отметили, но главная награда — знать, что наша помощь дойдет до бойцов и поддержит их», — сказала участница акции Дарья Шаронова.

Акцию проводят по инициативе учеников гимназии Примакова. Ее поддержал губернатор Андрей Воробьев. Всего с начала СВО волонтеры собрали более 10 тысяч тонн гуманитарного груза.