Волонтерам в Шатуре вручили награды от Мособлдумы
Депутат Государственной думы Геннадий Панин и представитель Московской областной думы Эдуард Живцов встретились с добровольцами городского округа. Мероприятие состоялось в комплексном молодежном центре.
На встречу пришли волонтеры самого разного возраста. Среди них была учитель Кривандинской школы с 50-летним стажем Ираида Пыльцына. Ее бывшие ученики сейчас находятся на фронте, а она помогает им в тылу. Активисты показали гостям, как они делают окопные свечи и плетут маскировочные сети, рассказали истории из своей практики и поблагодарили за поддержку.
Депутаты осмотрели организованную в центре выставку фотографий жителей Шатуры, которые участвуют в специальной военной операции. В завершение встречи состоялось совместное чаепитие, после которого Геннадий Панин и Эдуард Живцов вручили волонтерам благодарственные письма от главы Московской областной думы Игоря Брынцалова.
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