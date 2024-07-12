Волонтера из Павловского Посада отметили на международной выставке «Россия»
Александр Рассохин из Павловского Посада был волонтером на международной выставке «Россия» на ВДНХ. За активное участие его наградили на торжественной церемонии.
Церемония награждения активистов прошла 10 июля на международной выставке-форуме «Россия». Два месяца волонтеры из Павлово-Посадского городского округа отвечали на вопросы посетителей, работали в штабе, группе быстрого реагирования и в зоне аккредитации.
Волонтеру из Павловского Посада Александру Рассохину вручили памятный подарочный набор с символикой выставки.
«Для меня это первый такой опыт. Мы помогали в информировании, координировании посетителей, на зонах активностей выполняли различные задачи. Выставка очень понравилась, были представлены разные регионы, прошли выступления с песнями и танцами. С большим удовольствием повторил бы весь этот путь. Спасибо всем организаторам, всей нашей команде за прожитые эмоции, полезный опыт и новые знания», — поделился волонтер.
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