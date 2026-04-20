Волонтер СВО принял участие в школьном субботнике в Солнечногорске

18 апреля в школе № 5 городского округа Солнечногорск прошел большой субботник. К уборке вместе с учениками присоединились волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и телеведущий Александр Зарубин, заместитель главы Эдуард Машковцев и депутаты «Единой России».

Перед началом работ для участников провели общую физическую разминку. После этого школьники и гости привели в порядок актовый и спортивный залы, а также коридоры и библиотеку.

«Решили перенести субботник внутрь школы, а когда погода наладится, мы проведем его на улице. Ребята все довольные, очень много молодежи, что приятно наблюдать», — сказал Александр Зарубин.

Параллельно работы по уборке проходили и на других территориях округа — во дворах, парках, скверах и у мемориалов. В общей сложности на разных площадках трудились более 450 человек.

«Благодарю каждого за неравнодушие и труд. Совместная организованная работа позволяет эффективно решать задачи вне зависимости от погодных условий», — поблагодарил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Общеобластной субботник запланирован на 25 апреля.