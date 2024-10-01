Волонтер из Зарайска доставил гуманитарную помощь танкистам в ДНР

Руководитель «Молодой гвардии» из Зарайска отправился на Донбасс с гуманитарной миссией. Он привез груз с необходимыми вещами бойцам СВО и местным жителям.

В составе группы из 10 человек руководитель отделения «Молодой гвардии» в Зарайске Иван Марков вновь отправился на Донбасс. Это его пятая поездка в ДНР.

Волонтеры доставили гуманитарный груз для военнослужащих и мирных жителей региона. Сначала группа направилась в Докучаевск, где находится школа-интернат. Сотрудникам передали детские вещи и продукты питания.

Затем гуманитарный конвой поехала в расположение танкового полка. Там молодогвардейцы передали необходимые вещи для военнослужащих в зоне СВО. Это маскировочные сети, два беспилотника для разведки, тактические рюкзаки и очки, а также жгуты и бондажи для оказания первой помощи раненым.

Также в составе гуманитарного конвоя были электрические удлинители и специальные защитные сетки, которые помогут военнослужащим отразить атаки вражеских дронов.

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