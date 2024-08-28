Волонтер из Шатуры Евгения Чиркунова побывала в штабе «Народного фронта» под Курском

Председатель Молодежного парламента в Шатуре Евгения Чиркунова отправилась в штаб «Народного фронта» в Курской области. Ей удалось познакомиться с сотрудниками штаба и узнать, в чем нуждаются люди в пунктах временного размещения.

Евгения Чиркунова из Шатуры отправилась в Курскую область вместе с командой движения «Здоровое Отечество». Делегацию возглавил руководитель исполнительного комитета Михаил Кузнецов.

Активисты пообщались с сотрудниками штаба, узнали, какие есть потребности у людей, находящихся в пунктах временного размещения.

«Сейчас ситуация стабилизировалась с обеспечением жителей предметами первой необходимости. Основной запрос теперь на вещи для более комфортного и удобного проживания: матрасы, одеяла, подушки, мягкий инвентарь. Мы посетили два отдаленных ПВР, располагающихся в области. Привезли туда медикаменты, средства гигиены, сладости для детей», — сказала Евгения Чиркунова.

Девушка добавила, что это была лишь малая часть гуманитарного груза, который подготовили волонтеры движения «Здоровое Отечество». Большой гуманитарный конвой отправили накануне. Его сформировали с учетом пожеланий жителей.

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