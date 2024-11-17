Волонтер из Подольска принял участие в международном форуме в Минске

Житель Подольска и руководитель подольского отделения региональной организации «Волонтеры Подмосковья» Александр Шаповалов стал участником международного форума волонтерского движения стран СНГ, который прошел в Минске. В мероприятии приняли участие более 200 представителей из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Александр активно участвует в волонтерской деятельности с 2020 года, когда начал помогать в сборе продуктовых наборов и их доставке нуждающимся на самоизоляции во время эпидемии коронавируса. С начала специальной военной операции он также стал дежурить и оказывать помощь в пункте временного размещения эвакуированных жителей ЛДНР. В настоящее время Шаповалов регулярно обрабатывает заявки на гуманитарную помощь для бойцов и их семей в волонтерском центре.

Форум собрал лидеров волонтерских движений, экспертов и представителей молодежных организаций, которые обменивались опытом и разрабатывали совместные проекты и инициативы, направленные на развитие волонтерства как внутри стран СНГ, так и на международной арене. Такие мероприятия становятся важной площадкой для укрепления дружеских связей и продвижения идей добра и взаимопомощи среди молодежи и волонтеров.

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