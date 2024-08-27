Волонтер из Павловского Посада побывала в международной военной экспедиции

Выпускница техникума Павловского Посада Мария Анашкина стала участницей международной военно-исторической экспедиции. В Калужской области она вместе с другими волонтерами проводила поисковые работы и участвовала в десятках патриотических мероприятий.

Мария Анашкина отправилась в Барятинский район Калужской области в составе поискового отряда «Боец» города Электрогорска. Также в экспедиции поучаствовала командир организации Зайнап Муженко.

Две недели участники экспедиции проводили поисковые работы на местах гибели воинов Красной армии. Всего около 500 поисковиков из 29 регионов России и шести бывших союзных республик подняли останки 125 солдат и офицеров.

Также волонтеры побывали на дискуссиях и мастер-классах с участием представителей Министерства обороны Российской Федерации, научных организаций, ветеранов поискового движения. Кроме того, члены поискового отряда «Боец» смогли пообщаться с Героем России, участником специальной военной операции, капитаном Расимом Баксиковым.

Отметим, что экспедицию организовали в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи представители «Поискового движения России». Мероприятие прошло при поддержке Минобороны России, правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.

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