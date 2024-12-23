Волонтер из Можайска Ирина Паршина стала победителем всероссийской премии

Победу в номинации «Студенчество» всероссийской «Зеленой премии» одержала студентка Одинцовского филиала МГИМО Ирина Паршина. Ее проект #ЭкоЛогичноеПодмосковье стал лучшим среди 13,5 тысячи конкурсных заявок.

Проект #ЭкоЛогичноеПодмосковье показывает достойный пример того, как молодые лидеры могут менять мир, начиная с локальных инициатив. Ирина Паршина и ее команда занимаются развитием устойчивых эко-инициатив в Подмосковье при поддержке областного правительства и Общественной палаты региона.

Студентка рассказала, что проект направлен на повышение информированности жителей о важности правильного обращения с отходами и принципах экономики замкнутого цикла. В рамках программы Ирина Паршина организовывает различные волонтерские акции, мастер-классы и семинары, чтобы помочь людям понять, как внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Победитель премии получила стипендию в размере 150 тысяч рублей, которая будет способствовать реализации ее экологической миссии.