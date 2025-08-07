Волонтер из Лобни станет координатором на международном конкурсе «Интервидение»

Старший эксперт отдела молодежи и добровольчества в Лобня Виталий Дегтярев прошел двухдневное обучение тим-лидеров. Он станет координатором волонтерской группы на международном конкурсе «Интервидение».

Корпус тим-лидеров состоит из 41 опытного волонтера. Они прошли серьезный конкурсный отбор, затем — обучение в Жуковском, чтобы стать дружной командой.

Во время проведения конкурса волонтеры будут сопровождать международные делегации, работать с артистами, помогать зрителям, взаимодействовать со СМИ. Всего в организации предусмотрено 11 направлений волонтерства.

Тим-лидерам рассказали о всех этапах проведения конкурса, объяснили, как планировать обучающие сессии для подопечных, обратили внимание на ключевые навыки, рассказали о поддержке и мотивации будущих волонтеров.