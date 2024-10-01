Волонтер из Лобни привез одежду, лекарства и канцтовары для детей ДНР

Глава отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Лобне Денис Барабанов посетил с гуманитарной миссией Донецкую Народную Республику. Он передал воспитанникам Докучаевской школы-интерната вещи, медикаменты и канцелярские товары.

Барабанова сопровождали руководители отделений организации из муниципалитетов Подмосковья и представители ряда общественных движений. Поездка делегации МГЕР была приурочена к Дню воссоединения Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик с Россией.

Волонтер рассказал, что молодогвардейцы из Лобни постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи. В ДНР в 2024 году уже побывали четверо из них. Делегация также встретилась

с участниками специальной операции и передала им беспилотники, планшеты, военную

амуницию и другие необходимые вещи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».