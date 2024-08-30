Волонтер из Лобни отправился с гуманитарной миссией в Курскую область

В числе 11 активистов «Молодой гвардии» Артем Попов примет участие в гуманитарной миссии в Курскую область. Полмесяца добровольцы городского округа Лобня будут эвакуировать жителей пострадавшего региона, поддерживать их психологически, работать в сортировочных центрах, доставлять гумпомощь.
Молодогвардеец Артем Попов вместе с другими активистами общественной организации посетит Курскую область. Ребята помогут местным жителям: добровольцы рассортируют и доставят гуманитарную помощь, перевезут людей из приграничных районов области в безопасные локации, окажут психологическую помощь и другое.