Руководитель военно-патриотического клуба «СОВА» в Химках Ольга Кириллова выступила в финале областного конкурса «Женщина — Герой». Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Объединение «СОВА» создал супруг Ольги Кирилловой Дмитрий, боец специальной военной операции. Он посвятил свою жизнь служению России, участвовал в командировках на Кавказе, в Приднестровье и Чечне. Дмитрий погиб в зоне СВО и посмертно награжден орденом Мужества.

Ольга Кириллова теперь занимается волонтерством, посещает патриотические мероприятия и выступает с лекциями.

«С большим удовольствием посетила мероприятие и поддержала нашу химчанку. Наша Ольга Кириллова достигла невероятного результата — вошла в число лучших конкурсанток и с честью выступила в финале. Отдельная благодарность — группе поддержки. Вот, что значит — команда!», — отметила глава Химок Елена Землякова.

В финале Ольга исполнила трогательную композицию при участии ребят из клуба «СОВА». Вместе с ней выступили восемь участниц из разных городов Подмосковья. Конкурс организовала Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.