Волонтер из Домодедова отправился на ликвидацию разлива мазута в Анапе

Волонтеры «Молодой гвардии» Московской области отправились на ликвидацию аварии на побережье Черного моря. На призыв о поиске добровольцев откликнулся и житель Домодедова Егор Щербаков.
Егор будет работать в Анапе до 8 февраля. Сейчас он трудится в стационаре для птиц, испачкавшихся в мазуте.
«Наша отрасль — работа с птичками. Оказание им необходимой помощи. Мойка и очищения от мазута. Я даю птицам лекарства, кормлю, слежу за ними, подготавливаю их для отправки в центр реабилитации. Я выхожу в ночные смены, так как в эти смены всегда мало людей. Количество часов в смене — восемь, моя — с 00:00 до 8:00», — рассказал Егор Щербаков.
Из-за мазута оперение намокает быстро, и птица не держится на плату. Возвращать их в естественную среду можно только после того, как пройдет линька.
Егор Щербаков рассказал, что отправился в Анапу по зову сердца.
«Низкий поклон тем, кто не жалеет сил и времени для таких хороших и правильных дел», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.
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