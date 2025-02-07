Волонтер из Домодедова отправился на ликвидацию разлива мазута в Анапе

Волонтеры «Молодой гвардии» Московской области отправились на ликвидацию аварии на побережье Черного моря. На призыв о поиске добровольцев откликнулся и житель Домодедова Егор Щербаков.

Егор будет работать в Анапе до 8 февраля. Сейчас он трудится в стационаре для птиц, испачкавшихся в мазуте.

«Наша отрасль — работа с птичками. Оказание им необходимой помощи. Мойка и очищения от мазута. Я даю птицам лекарства, кормлю, слежу за ними, подготавливаю их для отправки в центр реабилитации. Я выхожу в ночные смены, так как в эти смены всегда мало людей. Количество часов в смене — восемь, моя — с 00:00 до 8:00», — рассказал Егор Щербаков.