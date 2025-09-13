Волонтер из Дмитровского округа приняла участие в своих первых выборах

Студентка Московского института культуры Екатерина Акинина пришла на избирательный участок в родном поселке Икша впервые. К своим первым выборам она отнеслась серьезно: изучила заранее информацию о кандидатах в Совет депутатов Дмитровского округа, расспросила родителей о тех кандидатах, которых мало знала.

В избирательном бюллетене Екатерина отметила пять наиболее понравившихся ей кандидатов. По ее словам, выборы оказались очень быстрым и легким процессом. Накануне она волновалась, особенно по поводу того, как все будет организовано на избирательном участке.

А там председатель избирательной комиссии встретил студентку с цветами. Игорь Полетаев подарил новой избирательнице три яркие розы и поздравил с первыми выборами. Полетаев отметил, что Екатерина Акинина — очень положительный житель посёлка Икша. Она не только хорошо училась в местной школе, но и проявила себя как волонтер.