Волонтер из Дмитровского округа приняла участие в своих первых выборах
Студентка Московского института культуры Екатерина Акинина пришла на избирательный участок в родном поселке Икша впервые. К своим первым выборам она отнеслась серьезно: изучила заранее информацию о кандидатах в Совет депутатов Дмитровского округа, расспросила родителей о тех кандидатах, которых мало знала.
В избирательном бюллетене Екатерина отметила пять наиболее понравившихся ей кандидатов. По ее словам, выборы оказались очень быстрым и легким процессом. Накануне она волновалась, особенно по поводу того, как все будет организовано на избирательном участке.
А там председатель избирательной комиссии встретил студентку с цветами. Игорь Полетаев подарил новой избирательнице три яркие розы и поздравил с первыми выборами. Полетаев отметил, что Екатерина Акинина — очень положительный житель посёлка Икша. Она не только хорошо училась в местной школе, но и проявила себя как волонтер.
Еще в школе Екатерина собирала с одноклассниками гуманитарные грузы для участников СВО и жителей Донбасса. Эту волонтерскую работу она продолжила в вузе.
По словам Акининой, вполне возможно, что в будущем она займется активной общественной деятельностью.