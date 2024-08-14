Волоколамск принял участие в форуме по безопасности детских площадок

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Форум по безопасности детских площадок прошел в Санкт-Петербурге. Его посетили более 60 человек, в том числе представитель Волоколамска.

Участниками форума стали отраслевые представители региональных министерств, муниципалитетов Подмосковья и руководители коммунальных служб. Среди них был начальник управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского городского округа Алексей Сальников.

«Сегодня коллеги узнали, какие меры принимать, чтобы площадки прослужили долго, не теряя в безопасности при эксплуатации детьми», — отметил зампредседателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Гости встречи посетили лекцию и узнали, из чего состоят игровые конструкции, как их устанавливать и утилизировать. Затем прошла экскурсия по заводу, где производят детские площадки. Там участники познакомились с процессом изготовления игровых элементов, современными материалами и технологиями.

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