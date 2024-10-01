Волоколамский округ вошел в топ-5 Подмосковья по вводу земель в сельхозоборот

В мае в Московской области стартовала масштабная кампания по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель. Региональные предприятия уже успешно ввели в оборот 11 251,5 гектара земли, что является значительным вкладом в развитие аграрного сектора региона.

Волоколамский городской округ уверенно вошел в пятерку лидеров среди муниципалитетов по объему введенных в сельхозоборот земель. Особо выделяется компания «Рассвет-Авангард», которая, как и в прошлом году, демонстрирует высокие показатели, введя в оборот более 647 гектаров. В целом, по Волоколамскому округу введено около 1,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Сельхозтоваропроизводители, зарегистрированные на территории Подмосковья и активно вводящие новые земли в оборот, имеют возможность получить субсидии. Эти субсидии покрывают до 50% понесенных затрат и могут быть использованы для проведения культуртехнических мероприятий, что значительно облегчает финансовую нагрузку на предприятия и стимулирует дальнейшее развитие сельского хозяйства в регионе.

Эти меры направлены на повышение эффективности использования земельных ресурсов и укрепление продовольственной безопасности Московской области. Кампания по вводу земель в сельхозоборот продолжает набирать обороты, привлекая все больше участников и способствуя устойчивому развитию аграрного сектора.

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