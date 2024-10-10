Участники акции «Марш кремлевских курсантов» финишировали в Яропольце

Курсанты училищ и студенты вузов, преодолевшие 85 километров по знаменитому пути, завершили марш-бросок в селе Ярополец под Волоколамском. С пожеланиями и напутствиями их встречали местные жители и представители администрации городского округа.

Ярополец является знаковым местом для кремлевских курсантов. Именно здесь в суровые октябрьские дни 1941-го года курсанты Московского командно-пехотного училища совершили массовый подвиг, положив свои жизни в жестоких боях с врагом, рвавшимся к Москве.

Подобные марши в память о подвиге кремлевских курсантов проводятся ежегодно. Их участники повторяют путь, который за 36 часов преодолели ребята из Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища.

Участники акции проходят маршрут в полном обмундировании с макетами оружия, отдавая дань памяти у мемориалов Великой Отечественной войны.