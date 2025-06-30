Волоколамский музей переехал в новое здание в центре города

Волоколамский музейно-выставочный комплекс открылся по новому адресу. Теперь он находится в большом и светлом помещении под куполом, где раньше располагался банк.

Фонд музея обладает богатейшей коллекцией артефактов, документов и предметов быта. В экспозиции «История уездного города» представлены уникальные документы и вещи, относящиеся к периоду с X до начала XX века.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что выставка оформлена с большим вкусом и любовью к деталям. По многим экспонатам действительно можно изучать прошлое.

«Мне очень понравился документ 1913 года, который называется „Бальник“. Это своего рода дневник школьника, и просто поразительно, насколько всесторонним было образование в начальной школе 112 лет назад»», — рассказала руководитель муниципалитета.

Директор музея Ольга Буракова сообщила, что планируется реализация интересных выставочных проектов, а экспозиция будет постоянно обновляться.