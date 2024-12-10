Ансамбль старинной музыки из Волоколамска выступил на концерте в Нахабине

Концерт-сказка для любителей музыки разного возраста прошел в Нахабинской школе искусств. Для зрителей выступил коллектив волоколамский коллектив «Село Иоганново».

Созданный в Волоколамской детской школе искусств ансамбль получил свое название в честь села Ивановское. Там живет музыкальная семья Рохлиных, члены которой составляют большинство участников коллектива. Ансамбль «Село Иоганново» организован на отделении духовых и ударных инструментов в классе педагога Аэлиты Рохлиной.

Музыканты подготовили для слушателей необычное выступление, основанное на произведениях композитора эпохи барокко Георга Генделя. Гости концерта погрузились в мир волшебства и романтики. В зале не смолкали бурные аплодисменты, которыми встречали исполнителей из Волоколамска.

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