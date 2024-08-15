Волоколамск станет частью маршрута «Александровой дороги» 17 августа

Волоколамск присоединится к федеральному историческому проекту «Александрова дорога: от Руси до России». Отряд прибудет в округ 17 августа.

«Александрова дорога» — это шествие через ряд городов со славным историческим прошлым. В этом году таких точек будет восемь.

В Волоколамске отряд встретят 17 августа у городского кремля. Профессиональные наездники и реконструкторы продемонстрируют конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки.

Также все зрители смогут побывать на балу и увидеть реконструкцию дружеских состязаний воинов Александра Невского. Спектакль

будет сопровождать живая музыка. Вход свободный.

Отметим, что в этом году проект посвятили 300-летию со дня перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Волоколамск включился в него как самый древний город Подмосковья и город воинской славы в 2022 году.

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