Волоколамск стал официальным участником Единой школьной лиги Подмосковья

Волоколамск дал старт «Единой школьной лиге Подмосковья»: более 600 юных спортсменов поборются за победу в волейболе и шахматах. Торжественное мероприятие по случаю присоединения волоколамских школ к масштабному проекту в сфере образования и спорта «Единая школьная лига Подмосковья» состоялось 3 марта в ДС «Лама». Для участия в первых соревнованиях по волейболу и шахматам здесь собрались команды всех общеобразовательных учреждений округа.

Проект «Единая школьная лига Подмосковья», который реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева, уже объединил более 50 тысяч ребят и 650 школ региона. Его главная цель — сделать спорт доступным, массовым и по-настоящему командным, чтобы как можно больше детей могли проявить себя и почувствовать вкус соревнований.

Участников состязаний, педагогов и болельщиков приветствовала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она поздравила всех с открытием проекта и пожелала ярких эмоций, честной борьбы, командного единства и новых достижений.