Волоколамск присоединился к историческому проекту «Александрова дорога»
Путь конного похода участников проекта «Александрова дорога» проходит через Волоколамск. Он пролегает по историческому маршруту перемещения мощей князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.
Организаторы в Волоколамске встречали коллектив «Александровой дороги» радушно, так как город участвует в проекте уже третий год подряд.
На территории «Волоколамского кремля» прошел конный исторический спектакль. Также гостей праздника ждали тематические мастер-классы, творческие выставки, сувенирные лавки и увлекательные экскурсии от местных краеведов. Сотрудники «Волоколамского кремля» отметили, что это ежегодное событие очень важно для округа как в плане туристической привлекательности, так и в плане обмена опытом с коллегами — историками.
Шоу-программа была насыщенная: выступили музыканты, играющие в стиле барокко и фолк, также мастерство показали трюкачи из конных реконструкторских клубов.
Впереди у конного похода выступления в Валдае, Самолве и Великом Новгороде. Завершающей точкой пути станет — Невский проспект в Санкт-Петербурге, где 12 сентября коллективы «Александровой дороги» пронесут реплику мощей князя Александра Невского.
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