Волоколамск присоединился к историческому проекту «Александрова дорога»

Путь конного похода участников проекта «Александрова дорога» проходит через Волоколамск. Он пролегает по историческому маршруту перемещения мощей князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Организаторы в Волоколамске встречали коллектив «Александровой дороги» радушно, так как город участвует в проекте уже третий год подряд.

На территории «Волоколамского кремля» прошел конный исторический спектакль. Также гостей праздника ждали тематические мастер-классы, творческие выставки, сувенирные лавки и увлекательные экскурсии от местных краеведов. Сотрудники «Волоколамского кремля» отметили, что это ежегодное событие очень важно для округа как в плане туристической привлекательности, так и в плане обмена опытом с коллегами — историками.

Шоу-программа была насыщенная: выступили музыканты, играющие в стиле барокко и фолк, также мастерство показали трюкачи из конных реконструкторских клубов.