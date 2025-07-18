Волоколамск поделился опытом борьбы с борщевиком с делегацией Республики Коми

На встречу, посвященную борьбе с ядовитым растением, в Волоколамск приехали исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин и заместитель начальника отдела растениеводства и мелиорации Константин Попов. Сотрудники администрации муниципалитета поделились опытом с коллегами.

Борщевик Сосновского распространился уже во многих регионах России, и в Коми очень озабочены этой проблемой. Представители республики обратились за советом в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, и им порекомендовали посетить Волоколамский округ. Муниципалитет первым из округов региона начал обрабатывать химикатами с воздуха территории с ядовитым сорняком.

Заместитель главы Волоколамского округа Виктор Тюленев рассказал, что за семь лет удалось добиться значительного уменьшения зараженных площадей. «В 2018 году их количество составляло 4000 га, в этом — в два раза меньше. Но работы еще очень много», — отметил он.

Делегацию из Республики Коми после совещания привезли на поле у села Ильинское и показали, как беспилотник поднимается в воздух и распыляет гербицид. Гости пообщались со специалистами и и взяли технологию на заметку.