Волоколамск начали украшать к Новому году

Город готовится к Новому году и к открытию сезона губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Общественные пространства в Волоколамске начали украшать к праздникам.

Нарядные украшения появились в скверах у Дворца спорта «Лама», у почты, в парке Победы и других знаковых местах города. На площади установили яркие праздничные инсталляции, собрали главную елку и развесили гирлянды.

В городском парке также установят новогоднюю ель, а территорию украсят гирляндами. Также там появится любимый всеми детьми почтовый ящик Деда Мороза, в который можно будет опустить письма с самыми заветными желаниями.

Торжественное зажжение огней главной елки состоится 1 декабря. Жителей и гостей Волоколамска ждет развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Волоколамске пройдут десятки праздничных мероприятий.