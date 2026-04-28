Волковский путепровод в Мытищах достроят к 2028 году

Путепровод, а пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в Мытищах построят во втором квартале 2028 года. Сейчас готовность объекта составляет около 10%.

Как сообщили в региональном Минтрансе, сейчас на путепроводе устраивают буронабивные сваи, разрабатывают траншеи и котлованы, переносят коммуникации.

«Работа сосредоточена на строительстве подпорных стен. Всего предполагается устройство четырех стен, на двух из них уже приступили к строительству. Сейчас на стройплощадке работают 23 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и 15 единиц техники», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Протяженность путепровода составит более 320 метров. Там обустроят тротуары, построят четыре съезда и два надземных пешеходных перехода через Волковское шоссе и улицу Мира.

Путепровод создаст бессветофорное движение и перераспределит транспортные потоки. В результате транспортная ситуация в Мытищах улучшится.