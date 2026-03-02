Волейбольный турнир прошел в Зарайске

Соревнования проходили по бескомпромиссной олимпийской системе: малейшая ошибка означала вылет, что придавало каждому матчу особый накал.

«Главным открытием турнира стала команда Журавенской средней школы. Ребята, которых изначально не причисляли к фаворитам, сотворили настоящую сенсацию, выбив из сетки титулованных соперников из лицея № 5. В полуфинале против гимназии № 2 дело дошло до решающей третьей партии. Журавенцы сражались на равных, уступив лишь в самой концовке — 14:16. Команда завоевала „бронзу“ и приз зрительских симпатий за несгибаемый характер», — сообщили организаторы.

Решающий поединок между гимназией № 2 и мендюкинским спортивным клубом «Лидер» стал украшением турнира. Стартовый сет начался под диктовку гимназистов, которые вели в счете. Переломный момент наступил, когда капитан «Лидера» Артем Чернов проявил спортивное чутье: взятый им тайм-аут позволил команде успокоиться, перестроиться и совершить рывок, завершив партию с преимуществом в пять очков.